أخبار مصر.. أسعار الذهب فى مصر ترتفع وعيار 21 يسجل 3175 جنيها

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الدكتور مصطفى مدبولى يجتمع مع الحكومة الجديدة لمناقشة ملفات الكهرباء وتوافر السلع وضبط الأسواق، فيما سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعا طفيفا ووصل عيار 21 إلى 3175 جنيها.

فيما يجري عصراليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وإلى أهم الأخبار

رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع وضبط الأسواق فى ثانى اجتماع للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، فى ثانى اجتماع له اليوم الخميس لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع وعيار 21 يسجل 3175 جنيها

ارتفع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الخميس كما ارتفع السعر العالمي للذهب بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3175 جنيها.

وقالت شعبة الذهب فى مصر، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3175 جنيها الآن وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3629 جنيها وعيار 18 يسجل 2721 جنيها.

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع قيم الحرارة.. والعظمى على القاهرة 39 درجة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرارا لارتفاع درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أن اليوم هو ذروة الارتفاعات في قيم الحرارة.

بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث حل مشكلة الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أول اجتماع اليوم الخميس بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لحل مشكلة الكهرباء. بحضور الوزراء الجدد.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

شهيد و 3 مصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى على شارع الشعف شرقى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن سقوط شهيد وإصابة 3 فلسطينيين فى قصف مدفعى لجيش الاحتلال على شارع الشعف شرقي مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة

بدأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مهام عملها منذ اليوم الأول بالإلتقاء بالقيادات، ووضع خطة لآليات العمل فى الفترة المقبلة، لافتة إلى ان ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.

موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تُجري عصراليوم الخميس، فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة



تُسحب مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، على قناة أون تايم سبورتس 1، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "يوتيوب".

مدبولى: الرئيس وجه بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس/ جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس/ ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كولر يدرس إراحة عبد المنعم أمام الداخلية وعودة ياسر إبراهيم

يخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لإراحة محمد عبد المنعم عن مباراة الداخلية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى ظل ضغط المباريات المتتالية فى مسابقة الدورى، وخوض مباراة كل 72 ساعة.