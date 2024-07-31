وزير الخارجية يعيد التأكيد على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

كتب أحمد جمعة

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك على هامش زيارة سيادته الحالية لدولة قطر.

وقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاء على إعادة التأكيد على ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وترفع المعاناة عنه في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها.

وشدد عبد العاطى على ضرورة العمل على التغلب على التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، والعمل على إنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720، معرباً عن إدانته لكافة محاولات استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومواقعهم داخل قطاع غزة، ومؤكداً على أن دور وكالة الأونروا لا غنى عنه في جهود الإغاثة الإنسانية بالقطاع.

ومن جانبها، حرصت المسئولة الأممية على التأكيد على أهمية التنسيق مع مصر في ظل الدور الذي تضطلع به في كافة جوانب الأزمة الراهنة، ولاسيما الشق الإنساني والإغاثي، معربة عن أملها في أن تشهد مسألة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع تحسناً خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق من أجل دفع العمل الإغاثي بالقطاع قدماً.