نائب وزير الإسكان يكلف معاونى رؤساء الأجهزة بإعداد تقرير عن الوضع الراهن للمدن

كتب أحمد حسن

المشرف على مكتب وزير الإسكان ينقل حزمة من تكليفات وتوجيهات وزير الإسكان لـ"معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة"



عباس: تكليفات الوزير بتفعيل وتقوية دور معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة.. وإشراكهم فى تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم



تكليف كل معاون بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لمدينته ومقترحاته لتطويرها وتوفير موارد مالية ذاتية لضمان استدامة التنمية



التشديد على متابعة أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات السكنية والتنموية ومحاور الطرق ومشروعات المياه والصرف



حصر الفرص الاستثمارية بكل مدينة وتوفير المزيد منها.. وحسن التعامل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم



عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا موسعاً مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لنقل حزمة من تكليفات وتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مهامهم ودورهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتم عقد الاجتماع بمقر الوزارة، وبحضور معاونى المشرف على مكتب الوزير، ومعاونى نواب رئيس الهيئة.



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



وأكد الدكتور وليد عباس، أن تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تؤكد ضرورة تفعيل وتقوية دور معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإشراكهم فى تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم، فكل معاون هو مرشح لأن يكون رئيسا لجهاز إحدى المدن الجديدة مستقبلاً، بشرط أن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا المكان.



وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن كل معاون رئيس جهاز، مكلف بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لمدينته، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، ووضع تصوراته ومقترحاته لتطوير المدينة، وكذا وضع مقترحات لتوفير موارد مالية ذاتية لكل مدينة، لضمان استدامة التنمية، والصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، بجانب إعداد تقرير شهرى بما أنجزه من أعمال.



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه سبق تشكيل لجنة من معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وتقييم الوضع الراهن بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ تكليفات وزير الإسكان التى يصدرها خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، وسرعة إعداد تقارير عن تنفيذ تلك التكليفات.



وشدد المشرف على مكتب الوزير، على أهمية متابعة معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لأعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية والتنموية، ومحاور الطرق، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، للحفاظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، بجانب الاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الحالة العمرانية للمدن فى أبهى صورة.



ووجه نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحصر مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، والتى تساهم فى تنميتها، وتوفر الخدمات اللازمة لساكنيها، وإرسالها إلى إدارة الهيئة لطرحها على المستثمرين، والعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بكل المدن، واللباقة وحسن التعامل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحل مشكلاتهم طبقاً للقانون، والقواعد المعمول بها فى الهيئة.



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



واستمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات دورية معهم، لمتابعة سير العمل، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالمدن الجديدة، ودراستها، وتطبيق الجيد منها.



واختتم المشرف على مكتب وزير الإسكان، كلمته لمعاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، منظومة عمل واحدة، كل فى مكانه، فالأجهزة هى أذرع الهيئة، وكلما كانت الأذرع قوية، استطاعت الهيئة أن تستمر وتنطلق بقوة فى أداء دورها كذراع للدولة المصرية فى التنمية العمرانية، ومواصلة ما يتم تحقيقه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



وتوجه معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، وقيادات الهيئة، على الدعم الممنوح لهم، ومساندتهم فى أداء مهامهم.



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم



المشرف على مكتب وزير الإسكان خلال لقائه بنواب ومعاونى رؤساء اجهزه المدن الجديده بعد صدور قرار بتكليفهم