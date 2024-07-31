اليوم السابع
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مدير أمن قنا يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط مباحث

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:57 ص
مدير أمن قنا يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط مباحث مديرية أمن قنا
قنا صابر سعيد

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اعتمد اللواء مدير أمن قنا، الحركة الداخلية لضباط المباحث بمراكز ومدن قنا، والتى شملت نقل عدد منهم وتجديد الثقة لأخرين.

وشملت حركة تنقلات رؤساء المباحث بقنا، تجديد الثقة فى الرائد إسلام عزت، رئيسا لمباحث قفط، والرائد إسلام حمزة، رئيسا لمباحث نقادة، والرائد أحمد خلف الله، رئيسا لمباحث مركز قنا، والرائد عمر الشريف، رئيسا لمباحث دشنا للمرة الثامنة.

وشملت الحركة نقل الرائد محمد امبابي، رئيس مباحث نجع حمادي، للعمل رئيسا لمباحث فرشوط، ونقل الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص للعمل رئيسا لمباحث ابوتشت، كما شملت الحركة تكليف الرائد أمين طلعت، رئيسا لمباحث مركز شرطة نجع حمادي، والرائد على سمير، رئيسا لمباحث الوقف، والرائد إسلام عواد، رئيسا لمباحث قوص، والرائد محمد مدحت، رئيسا لمباحث قسم قنا.

 

 







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