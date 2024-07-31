مدبولى لـ اليوم السابع: فعاليات مهرجان العلمين جعلت المواطن يلمس ويرى بعينه ما يحدث

كتب الأمير نصرى

أجاب الدكتور مصطفى مدبولى على سؤال الزميل أحمد العدل موفد تليفزيون"اليوم السابع" بالعلمين، حول التعاون الكبير الذى يتم ما بين الوزارات والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وماذا أضاف للترويج للمهرجان ومدينة العلمين؟ والذى طرحه خلال المؤتمر الصحفى بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى:" أهم شئ هو إبراز مجهود الدولة بكل مؤسساتها، وده موجود، واليوم مع إطلاق النسخة الثانية من حملة 100 مليون صحة المواطن بيعرف حجم المجهود الذى تقدمه الدولة فى هذا القطاع المهم".

تابع مدبولى:"عندما نتحدث عن الثقافة وأى مجال آخر نستطيع إبراز من خلال هذه النوعية من الفعليات والأحداث ماذا تقدم الدولة للمواطن، وأيضا المواطن بيكون عارف ما تقدمه الدولة، كما أنه لن يستوعب هذه الأمور والإنجازات إلا إذا رآها على أرض الواقع".

وأكد مدبولى:" أن ميزة هذه المهرجانات والفعاليات أن المواطن يلمس ويرى بعينه ماذا يحدث مما يساهم فى ثقة المواطن فيما تقوله الدولة وتقوم به، وهو شئ مهم فى تأكيد التعاون ما بين جهات الدولة ووسائل الإعلام وعلى رأسها الشركة المتحدة".





