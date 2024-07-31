محافظ سوهاج يشدد على الانتهاء من ملف التصالح وحصر الأصول غير المستغلة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .



وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى منحهم الصلاحيات اللازمة للانتهاء وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن.

ناقش الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات متبقية.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحصر أية أصول غير مستغله، حتى يمكن استغلالها، وطرحها كفرص استثمارية، على أن تقوم كل وحدة محلية بتجهيز البيانات اللازمة في هذا الملف .