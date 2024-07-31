محافظ المنوفية يصرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجى فى تلا

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، رافقه خلالها المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، المهندس المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية .

استهل المحافظ جولته بتفقد انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة لتخفيف العبء علي المواطنين .

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي وتحسين البيئة تقديراً لجهودهم المبذولة ودعمهم على بذل المزيد من الجهد، مشدداً على تذليل العقبات أول بأول وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، كما تفقد المحافظ كورنيش ترعة البتانونية بالبر الشرقي ، موجهاً رئيس المدينة بوضع تصور لتطويره وتجميله لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة .

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنوفية المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة لتجميع القمامة بمدينة تلا بإستثمارات 35 مليون جنيه تمهيداً لبدء تشغيلها غداً من إحدي الشركات الرائدة في مجال المخلفات الصلبة ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة ، المقامة علي مساحة 8150م2 تقريباْ ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم.

وأشار محافظ المنوفية أنه حرص علي الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وإستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة ، مضيفاً أنه تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة من خلال وزارة التنمية المحلية بمعدات ثقيلة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه ، مؤكداً علي دعمه الكامل لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة .