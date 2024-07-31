محافظ المنوفية يتفقد محطتى رفع ومعالجة صفط جدام وكفر العلوى

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتلا ، بتفقد عدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا ) بقري تلا ، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث تفقد المحافظ محطة رفع كفر العلوي بقيمة تعاقدية تجاوزت 46 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 100 % ، والتي تضم شبكات إنحدار بأطوال 8492 م وخطوط طرد بأطوال 1827 م ، وسيخدم المشروع ما يزيد عن 70 ألف مواطن ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال وجاري تسليم المشروع.



كما تفقد محافظ المنوفية محطة رفع صفط جدام بقيمة تعاقدية تجاوزت 96 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 93 % ، والتي تضم شبكات إنحدار بإجمالي أطوال 24 ألفا و85 م وخطوط طرد بأطوال 900 م ، وأوضح المهندس رشدي عمر أن المشروع سيوفر خدمات الصرف الصحي لقريتي جدام وصفط جدام ، حيث سيتم ضح تصرفات قري كفر الشرفا الغربي وشبرابتوش وميت الكرام بالإضافة الي جدام وصفط جدام الي محطة معالجة صفط جدام ، سيخدم المشروع أكثر من 21 ألف مواطن ، ومن المقرر نهو كافة أعمال المشروع الشهر القادم .

وأختتمت الجولة بتفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصفط جدام بطاقة إستيعابية 4000 / 6000 م3 / يوم ، بقيمة تعاقدية قاربت 112 مليون جنيه ، تنفيذ شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية ، خلال تفقده إستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم وحدات معالجة ، أحواض تجفيف ، مزج كلور ، المبني إداري ، معمل ، مباني المولد ، بنسبة إنجاز 80 % ، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بالمشروع والذي سيخدم ما يقرب من 37 ألف مواطن بـ 6 قري مجاورة وهم جدام وصفط جدام وشبرابتوش وميت الكرام وكفر العلوي وكفر الشرفا الغربي ، ومن المقرر أن يتم نهو المشروع نهاية ديسمبر 2024 .

وخلال جولته ، أكد محافظ المنوفية علي أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام يهدف الي رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام .