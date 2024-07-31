محافظ القليوبية يتفقد شوارع وقطع أراض فى الخانكة لاستغلالها وتطويرها حضاريا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة الخانكة لتفقد عدد من قطع الأراضى وعدد من المناطق والشوارع لبحث استغلالها للاستثمار أو إعادة تطويرها وتخطيطها حضاريا بهدف خلق فرص عمل للشباب واستغلال أصول الدولة بهدف تنمية موارد المحافظة لتعود بشكل خدمات لصالح المواطنين لتحسين حالة المعيشة لهم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ الأرض المخصصة لتجميع السيارات المخالفة بإدارة مرور الخانكة، ووجه بدارسة نقلها واستغلالها فى إقامة سوق حضارى للباعة الجائلين، كما وجه استخدام الشارع المواجه لمساكن التأمين الصحى فى إقامة محال تجارية لشباب المنطقة، مؤكدا على رئيس المدينة بضرورة العمل على نظافة الشارع ومنع أى تراكمات فيه.

واستجاب المحافظ لشكاوى مواطنى مساكن التأمين الصحى بالخانكة من طفح خط الصرف الصحى الموجود بين البلوكات السكنية، وعلى الفور كلف المحافظ نائب رئيس المدينة بحل المشكلة فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة والإفادة خلال 48 ساعة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد حديقة نسمة، والتى تبلغ مساحتها 4 أفدنة وغير مستغلة، موجها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستغلالها فى إقامة أماكن ترفيهية يستفاد منها مواطنى المنطقة.

كما تفقد المحافظ السوق الأسبوعى لمدينة الخانكة بجوار مقابر الخانكة، موجها رئيس المدينة بعمل دراسة للمكان لبحث إمكانية تطويره واستغلاله طوال أيام الأسبوع للاستفادة من أصول الدولة الاستفادة القصوى لإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة.

وخلال جولة اليوم، تفقد المحافظ أرض بمدخل أبو زعبل تابعة لمركز البحوث الزراعية، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز البحوث لاستغلال الارض فى إقامة موقف حضارى للمدينة للقضاء على المواقف العشوائية والعمل على السيولة المرورية بالمدينة.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد ميدان أبو زعبل حيث وجه بإعادة تخطيط الميدان وتطوير الطرق المؤدية الفيه باعتباره من المحاور المرورية الهامة التى تخدم مدينة الخانكة والمناطق الصناعية بها.

واكد محافظ القليوبية، على أهمية التوسع فى إعادة تدوير اصول الدولة والاستغلال الأمثل لها وتحويل الأسواق العشوائية الى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبى مطالب المواطنين بحياة كريمة.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزى مساعد المحافظ للمشروعات والاستثمار، وخالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر والخانكة.