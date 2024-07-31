محافظ الغربية: استلام 6 مجمعات خدمات زراعية وبيطرية بزفتى للتشغيل التجريبى

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، انتهاء إجراءات الاستلام الإدارى لـ6 مجمعات زراعية بيطرية بين جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ومديريات الزراعة والطب البيطرى، وذلك بمجالس قروية "نهطاى - سنباط - حانوت - شبراملس - تفهنا العزب - سنبو الكبرى"، تمهيدا لإعلان التشغيل التجريبى عقب فرشهم خلال الأسبوع القادم.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم إنشاء 9 مجمعات زراعية بيطرية بمركز زفتى لخدمة الفلاحين ومربى الماشية بقرى المركز، تم تشغيل مجمعين بمجالس قروى سندبسط والغريب، وجارى إجراءات تشغيل 6 مجمعات، ويتبقى معاينات مجمع شرشابة فقط، ثم الاستلام والبدء فى الفرش والتشغيل.