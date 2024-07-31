اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 07:46 ص
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محافظ الغربية: استلام 6 مجمعات خدمات زراعية وبيطرية بزفتى للتشغيل التجريبى

الأربعاء، 31 يوليو 2024 07:00 ص
محافظ الغربية: استلام 6 مجمعات خدمات زراعية وبيطرية بزفتى للتشغيل التجريبى المجمعات البيطرية الزراعية
الغربية محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، انتهاء إجراءات الاستلام الإدارى لـ6 مجمعات زراعية بيطرية بين جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ومديريات الزراعة والطب البيطرى، وذلك بمجالس قروية "نهطاى - سنباط - حانوت - شبراملس - تفهنا العزب - سنبو الكبرى"، تمهيدا لإعلان التشغيل التجريبى عقب فرشهم خلال الأسبوع القادم.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم إنشاء 9 مجمعات زراعية بيطرية بمركز زفتى لخدمة الفلاحين ومربى الماشية بقرى المركز، تم تشغيل مجمعين بمجالس قروى سندبسط والغريب، وجارى إجراءات تشغيل 6 مجمعات، ويتبقى معاينات مجمع شرشابة فقط، ثم الاستلام والبدء فى الفرش والتشغيل.

 

 

 







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