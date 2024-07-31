محافظ الأقصر يهنئ بنت إسنا لحصولها على المركز العاشر بالجمهورية بالثانوية الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

هنأ المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، الطالبة أماني سلطان محمود مغني ابنة قرية الدير بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر والحاصلة على المركز العاشر في اوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمجموع 99.23%، مقدمًا التهنئة لها ولأسرتها على تفوقها متمنياً لها دوام التفوق والنجاح.

وأجرى محافظ الأقصر اتصالاً هاتفياً بالطالبة ووالدها وقدم التهنئة لها وتوأمتها امل سلطان محمود مغني الحاصلة على مجموع 98.60% القسم العلمي، ووجه المحافظ الشكر للطالبة أماني مشيداً بما بذلته من جهد حتى تنال المركز العاشر على مستوى الجمهورية، معرباً عن تمنياته لها ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق.

فيما رصد تليفزيون اليوم السابع، الأجواء وحالة من الفرحة داخل منزل الطالبة أماني سلطان محمود المغني، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، وذلك بحصولها على نسبة مئوية 99.23٪ بينما حصلت شقيقتها التوأم أمل على نسبة مئوية 98.06٪.

وفي هذا الصدد قالت الطالبة أماني سلطان: "كنت أتوقع حصولي على الدرجات النهائية، وكنت أتمنى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وأشكر المولى عز وجل أن من على بهذا، كما أقدم الشكر لوالدي وأساتذتي الذين كانوا يدعمونني في كل لحظة ويشجعونني على المذاكرة، والحمد لله لم أخذل أبي وأميّ في الحصول على هذا المركز المتقدم".

وأكدت الطالبة أماني سلطان، أن السبب في تفوقها حرصها التام على رضا والديها بالإضافة إلى المحافظة على الصلوات، والالتزام بالمذاكرة ومراجعة الدروس باستمرار، ووضع خطة قبل بدء العام الدراسي للمذاكرة، وأشارت أماني إلى أن رد فعلها على تواصل فضيلة مولانا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف معهم هو سجود كل أفراد الأسرة شكراً لله تعالى.