محافظ الأقصر يلتقى وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التنمية الحضرية

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب البرنامج في مصر، يرافقه الدكتور أحمد درغامي مسئول برنامج الخدمات الأساسية والمناخ بالبرنامج، والمهندسة بيريهام سليمان المسؤول المساعد بالبرنامج، وذلك لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم جهود المحافظة في التوسع الاقتصادي، من خلال التركيز على التصنيع الزراعي والقطاعات الصناعية الناشئة والقطاع السياحي وسبل تعظيم الإمكانيات المتاحة بالمحافظة لتعزيز التنمية الحضرية بطريقة مستدامة ومزدهرة اقتصاديا، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم مجموعة من الفعاليات في المحافظة للتعريف باستضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم باعتباره حدثاً عالمياً.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكداً على حرص المحافظة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحقيق التنمية بالمحافظة وزيادة مصادر الدخل والخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، واستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها في المحافظة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما شهدت المحافظة فعاليات إطلاق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء لدخول الخدمة لعدد 2 بئر شاطئى، ضمن وحدات الترشيح الطبيعى بمحطة مياه الصعايدة بالزينية شمال الأقصر، حيث جاء ذلك أثناء إستقبال اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الدكتور رفعت عبد الوهاب إستشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعى، ووفد UN HABTAT الممول للمشروع، حيث بدء تدشين وتشغيل آبار RBF للترشيح الطبيعى، لتصبح عددها 8 آبار شاطئية طاقتها 21م3 /يوم والتى تعتمد على الترشيح المباشر من ضفاف الأنهار.



لقاء وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التنمية الحضرية



محافظ الأقصر يلتقى بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية