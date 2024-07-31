مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث اغتيال هنية

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء؛ لبحث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ في الوقت الذي يضغط فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل اتخاذ إجراءات دولية لمنع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إيران طلبت عقد الاجتماع الطارئ، حيث دعت الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة إلى التصدي "للعدوان والهجمات الإرهابية الإسرائيلية".



وتلقي إيران باللوم على إسرائيل في مقتل هنية. وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة إن هذه الغارات "تشير إلى نية لتصعيد الصراع وتوسيع نطاق الحرب في جميع أنحاء المنطقة."

وتتولى روسيا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.



وقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة في بيروت، قائلة إنها قتلت قائداً كبيراً في حزب الله. لكنها لم تعلق على الضربة التي اغتالت هنية، رغم أنها كانت قد تعهدت بقتله وغيره من قادة حماس.