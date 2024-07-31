قومى المرأة بالشرقية: استخراج 167 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى المبادرة الرئاسة حياة كريمة، بمركز منشأة أبو عمر مجانا، ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك".

وقالت الدكتورة "عايدة عطية" إنه تم استخراج 167 بطاقة رقم قومى بقرى حياة كرمة التابعة لمركز منشاة ابو عمر وهى" منشاة أبو عمر- الرمالى - الربعمائة - الظوارهى- سعود - 7 الصالحية - السعدى".

وأضافت مقررة الفرع، لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة بطاقات الرقم القومى عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى بالمراة وحرصه على الوصول لهن بالقرى والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.