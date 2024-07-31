اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:27 م
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غلق 3 مخابز بلدية وتحرير 16 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة فى ملوى بالمنيا

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:19 م
غلق 3 مخابز بلدية وتحرير 16 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة فى ملوى بالمنيا جانب من الحملة على المخابز
المنيا - حسن عبد الغفار

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نظمت مديرية التموين بالمنيا، حملة مكبرة علي المخابز البلدية داخل دائرة مركز ومدينة ملوى، وذلك لإحكام السيطرة والتأكد من جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة بندر ملوى.

من جانبه، صرح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا عن غلق 3 مخابز حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ناقص الوزن بمقدار 26 جم ـ عدم استيفاء الاشتراطات الصحية)، كما تم تحرير 16 محضراً لعدد من المخابز البلدية الاخرى تنوعت المخالفات فيها ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة أدوات العجين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 







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