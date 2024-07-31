"غرفة الإسكندرية" تعقد ندوة بعنوان "تعزيز إبداع رائدات أعمال مصر - البحرين"

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ندوة تحت عنوان "تعزيز إبداع رائدات أعمال مصر - البحرين"، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» للاستثمار والتكنولوجيا فى مملكة البحرين، وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرى، والدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادى لغرفة الإسكندرية.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات خلق المناخ الداعم لرائدات الاعمال فى العالم العربى وتبادل الخبرات ومناقش التحديات التى تواجه رائدات الأعمال فى التصدير إلى الأسواق العربية بالإضافة إلى مناقشة آلية تشكيل رابطة رائدات الأعمال المصريات البحرانيات لدعم رائدات الأعمال فى كل من البلدين.

وأشار الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» للاستثمار والتكنولوجيا فى مملكة البحرين خلال كلمته إلى أهمية خلق مناخ داعم لرواد ورائدت الأعمال من خلال خلق نظام عمل متكامل لمساعدتهم على تحقيق مشاريعهم وتحول أفكارهم إلى أرض الواقع.

وخلال كلمتها رحبت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيسته فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بالضيوف، مؤكدة أهمية عقد مثل تلك اللقاءات الثنائية بين رائدات الأعمال برعاية "اليونيدو" لدعم الرواد فى كل من البلدين والاستماع إلى احتياجاتهن والتحديات التى يواجههن فى ظل تقلبات الأسواق التى تشهدها المنطقة.

فى نفس السياق تحدثت خلود القطان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة بالبحرين عن أهمية التشبيك مع القطاعات المختلفة فى مصر، والتعاون بين البحرين ومصر، لمساعدة رواد الأعمال، وخلق جيل ناجح يكمل مسيرة نجاح الدولتين.

كما شارك بالندوة 3 نماذج من رائدات الاعمال البحرينيات وهن هدى جناحى، ومنال الصديقى وفوزية مراد، كما حضر اللقاء ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية بالسويس وإلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، إلى جانب عضوات المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال بغرفة الإسكندرية.