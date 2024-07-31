عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة لليوم الـ299

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أعلنت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني اليوم الأربعاء استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جراء سلسلة غارات من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة والمتواصلة لليوم ال299.



وقالت المصادر - في تصريحات اليوم - "سقط شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المواصي غربي مدينة رفح، كما وصلت العديد من الإصابات لمستشفى الصليب الأحمر الميداني جراء إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة".



وأشارت المصادر إلى استشهاد رجل وإصابة 4 آخرين بجروح في قصف استهدف عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.. لافتا إلى أن أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة تعرضت إلى قصف مدفعي مكثف، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، كما تعرضت مناطق شرق جباليا شمال قطاع غزة، إلى قصف مدفعي مكثف وانفجارات متتالية وسط إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



جدير بالذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 39400، والإصابات إلى 90996 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.