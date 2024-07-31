اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط دقيق بلدى وسماد مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:45 م
ضبط دقيق بلدى وسماد مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف دقيق
بنى سويف هانى فتحى

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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف بتكثيف الرقابة على الأسواق العامة والمخابز بدائرة المحافظة من خلال  الحملات  اليومية بدائرة المحافظة للتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تمكنت الحملة من  ضبط تجميع دقيق بلدي كمية قدرها 12 جوال دقيق زنة 50 كجم  وذلك قبل اعادة بيعها بالسوق السوداء وعلية تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تمكنت الحملة من  ضبط احد الاشخاص  قام بحيازة سماد مدعم غير مصرح بتداولة خارج وزارة الزراعة وتم التحفظ على عدد 3 جوال سماد يوريا زنة الجوال 50 كجم وتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة للتصرف.







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