صحه قنا تعلن إنطلاق المرحلة الثانية من 100 يوم صحة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إنطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" داخل محافظة قنا في عامها الثاني وذلك إبتداءاً من الأول من أغسطس 2024 والتي تهدف إلى خلق مجتمع يتمتع فيه كل أفراد الأسرة بصحة جيدة خالية من الأمراض وتخفف عن المواطنين أعباء الأمراض المزمنة التي قد تصيب البعض منهم.

يأتى ذلك انطلاقاً من توجهات الدولة نحو توفير خدمات طبية وعلاجية متكاملة بمنافذ الخدمية الصحية داخل المحافظة وتوفر الرعاية اللازمة للمرضي في جميع الأعمار.

وأشار بدران، إلي أن المبادرة الرئاسية تهدف في سياقها إلي تقديم خدمات الكشف والتقييم والمتابعة للمرضي من خلال مراكز ووحدات العلاج العلاج المنتشرة بالمحافظة ونشر الوعي الصحي للمواطنين لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض للأمراض المستهدفة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والعادلة وفقاً لمعايير الجودة والخصوصية لكافة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية منها مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، صحة الأم والجنين، رعاية كبار السن، سوء التغذية، فحص المقبلين علي الزواج، الصحة النفسية، فيروس سي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المبادرة سوف تستكمل نشر خدماتها العلاجية داخل المستشفيات التابعة للمديرية من خلال تقديم خدمات العيادات الخارجية، الطوارئ والأقسام الداخلية، الحجز بغرف الرعاية المركزة والحضانات وإستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتسريع من الإنتهاء من قوائم الإنتظار بالمستشفيات.

وذكر بدران، أن المبادرة الرئاسية سوف تقدم العديد من الخدمات الوقائية مثل مكافحة نواقل الأمراض، و رصد الأمراض المُعدية والتطعيمات الأساسية وخدمات الرعاية الأساسية كصرف الألبان، خدمات الصحة المدرسية، خدمات صحة المرأة والطفل، خدمات الأسنان، خدمات العلاج الطبيعي، التحاليل، الأشعة، فضلا عن تقديم خدمات المبادرة من خلال الفرق الطبية المختلفة من الأطباء، التمريض، الفنيين بكافة وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات سواءاً الفرق الثابتة بالوحدات والمستشفيات من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً والفرق المتنقلة والتي تعمل من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصراً ومن الثالثة عصراً وحتي التاسعة مساءاً وسيارات القوافل العلاجية والتي ستعمل في الفترة الصباحية من التاسعة وحتي الثالثة عصراً وخلال الفترة المسائية من الثالثة عصراً وحتي التاسعة مساءاً.