صحة الإسماعيلية: انطلاق مبادرة 100 يوم صحة غدا

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" غدا الخميس أول أغسطس بالإسماعيلية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ،ودعم م اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، تقدم خدمات منها الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية والخدمات الوقائية، وتنطلق المبادرة بفرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية، هذا بالاضافه الي تكثيف جميع الخدمات العلاجية والوقائية التي تقوم بها المديرية.

وأضافت أن المبادرة تشمل خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وفحص كبار السن، من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفى نفس السياق عقدت الدكتورة ريم مصطفى إجتماعا مع مديرى الإدارات المعنية لمناقشة خطة العمل خلال فترة المبادرة والتنسيق مع الادارات الصحية والجهات المختلفه والتأكيد على دور فرق التوعية والتواصل المجتمعى فى الدعايا لأماكن تمركز الفرق والفئات المستهدفة والخدمات المتنوعة التى تقدمها المبادرة لكل فئة، مع الأخذ فى الاعتبار حُسن اختيار أماكن الفرق والعيادات المتحركة لتحقيق أعلى مستهدف بجميع الادارات الصحية.

وأشارت الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية أن "مبادرة 100يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الاطقم الطبية والفرق الثابته والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض ومسجلين البيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.