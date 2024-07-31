شعبة الجلود تقدم مذكرة لوزير الصناعة حول مطالب القطاع

كتب - إسلام سعيد

تستعد شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، لتقديم مذكرة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل تضم عددا من المطالب لتنمية قطاع الصناعات الجلدية والدباغة.

جاء ذلك على لسان محمد مهران رئيس شعبة الجلود، الذي أكد أن الشعبة تسعى لعقد لقاء مع الفريق كامل الوزير لعرض المذكرة التي تشمل مطالب القطاع، والتي تستهدف خلق طفرة للصناعات الجلدية في مصر ، خاصة أن هذه صناعة واعدة ومصر تمتلك فيها ميزات نسبية.

وأشار"مهران" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللقاء المستهدف سيضم أصحاب مصانع الغراء والجلاتين وأصحاب المدابغ اللذين لم يتسلموا الأماكن البديلة في الروبيكي بعد إخلائهم من منطقة مجرى العيون وهي مشكلة مرحلة منذ عدة سنوات.

وأضاف رئيس شعبة الجلود، أن المذكرة المقرر تقديمها تشمل مطالب بتسكين عدد 33 مصنع غراء وجلاتين لم يتسلموا وحداتهم الإنتاجية وعدد 78 مدبغة من مدابغ مجرى العيون.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي وتطوير قطاع الجلود.

وشاهد الوزير عرضاً عن الموقف التنفيذى للمراحل الثلاث لمدينة الجلود بالروبيكي ، حيث تقام المرحلة الأولي منها علي مساحة 176 فدان وتضم 216 وحدة في أنشطة الدباغة وتخزين الجلود ومخازن الكيماويات وتم تخصيصها بالكامل لعدد 192 مستثمر تعويضات عن مدابغ مجرى العيون، والمرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة وتضم مصانع الغراء "28 هنجر" و17 هنجرا بإجمالي 159 وحدة تم تخصيص 141 وحدة منها كتعويضات أيضاً عن مدابغ.