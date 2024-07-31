رفع 880 طن قمامة ومخلفات من مركز جهينة فى سوهاج خلال 10 أيام

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس، حملات مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة في إطار متابعة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات.

وأوضح رئيس مركز ومدينة جهينة، أن حملات النظافة أسفرت عن رفع 880 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 10 أيام، لافتا إلى أن حملات تمهيد الطرق استهدفت " طريق الصيانة مرورا بمستشفى الحميات إلى طريق أبراج الضغط العالي بمدخل جهينة الغربي، وشارع الشهداء، وشارع هندسة الري، وشارع البساتين، وقرية نزة الحاجر، وطريق الحرافشة، وقرية الطليحات، وطريق ترعة جهينة، وشارع الجمهورية، وطريق مباني عنيبس، والشوارع الرئيسية والفرعية، ومنطقة السوق الحضري بالمدينة، وقرية الطليحات، وشارع عمر مكرم، وشارع مركز الشباب، وجهينة الشرقية ".

وأشار إلى استمرار العمل في متابعة الحملات للإرتقاء بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالمدينة والقرى التابعة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .