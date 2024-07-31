رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية

كتبت هند مختار

قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمصاحبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

واستقبل مدبولى الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.





وتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصحبة قيادات الشركة المتحدة، المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين حيث شهد الفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة وأشاد بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربي.