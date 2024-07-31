ختام ورشة "جعل المدن قادرة على الصمود 2030 " وتكريم المتميزين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ختام فعاليات ورشة العمل (جعل المدن قادرة على الصمود 2030) من أجل تعزيز المناخ الحضرى والقدرة على مواجهة الكوارث بمحافظة أسوان، والتى نظمتها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR (المكتب الإقليمى للدول العربية).

حضر فاعليات الختام، اللواء محمد حجازى مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث ، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان ، وخلال الفعاليات.

قدم اللواء إسماعيل كمال الشكر للواء محمد حجازى وفريق العمل المعاون تقديراً لجهودهم المبذولة وحسن إدارة وتنظيم ورشة العمل على مدار 4 أيام ، مشيراً إلى أهمية قيام المتدربين بتحويل كافة المعلومات والأفكار التى تم إكتسابها خلال فعاليات الورشة إلى واقع ملموس ، ونقلها لزملاؤهم لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن العمل بالتوازى لتنفيذ توصيات ورشة العمل ونتائجها بدقة وبشراكة مع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة مع العمل أيضاً على تدراك السلبيات وتعظيم الإيجابيات منها حتى تكون أسوان مدينة مستدامة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل معها وإحتوائها بالشكل المطلوب.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الحيوى الذى تقوم به أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث من خلال تنظيم مثل هذه الورش التدريبية الهادفة والبناءة والتى تأتى متواكبة مع الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلم إدارة الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها ومواجهتها ، فضلاً عن الرعاية الملحوظة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لها لمساهمتها فى رفع الوعى المؤسسى للتعامل مع مختلف الأزمات والكوارث.

وفى ختام الفعاليات قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير والدروع على المتدربين المتميزين وأيضاً فريق العمل المشارك بورشة العمل.