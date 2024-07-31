ختام مهرجان سباق الهجن فى العلمين بأشواط تراثية تحاكى العصور القديمة.. صور

العلمين - محمد حسين

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان سباق الهجن في العلمين بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس اتحاد سباقات الهجن بالإمارات.

وتوج المهرجان بشوطين تراثيين أحييا تقاليد سباقات الهجن القديمة، مستعرضين مشاهد كانت تملأ الأفق قبل مئات السنين.

وفي هذه الأشواط، التي خصصت لتكون ختاماً للفعاليات التي بدأت الثلاثاء واستمرت حتى الأربعاء، شهد مشاركة 1600 جمل في سباق نظمه الاتحاد المصري للهجن برعاية الاتحاد الإماراتي للهجن.

تميزت الأشواط التراثية بإشراك الشباب صغار السن، ذوي البنية الرياضية القوية، والذين غالباً ما يكونون من المرافقين للإبل والقائمين على خدمتها، هؤلاء الشباب أظهروا مهاراتهم في القيادة والتنافس ضمن أجواء تذكر بمجد الرياضة القديم.

والتزمت اللجنة المنظمة بفرض معايير صارمة لضمان سلامة المشاركين أهمها أن يكون المتسابقون في سن قانوني و في حالة صحية جيدة.

وقبل البدء، ارتدي كل متسابق معدات الحماية اللازمة لضمان الأمان خلال السباق، وأسدل الستار عن الفعاليات فى نسختها الختامية للموسم الرابع على التوالي، وجذب سباق العلمين للهجن أعداد غفيرة من المتابعين وملاك الهجن من كل محافظات مصر.



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سباق-الهجن-في-العلمين



سباق-الهجن-في-العلمين-بأشواط-تراثية-تحاكي-العصور-القديمة



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