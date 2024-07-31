جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين.. صور

شارك وفد جامعة دمياط بعدد من الفعاليات الطلابية التي يتم تنظيمها لطلاب الجامعات المصرية المُشاركين في مهرجان “العالم علمين” بمدينة العلمين الجديدة 2024، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة دمياط وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشاركت جامعة دمياط بعدد من الأنشطة الرياضية منها كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة إلى جانب حضور العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والغنائية، وزيارة المعارض المُصاحبة للمهرجان.

جاءت نتائج مباريات كرة القدم الخماسي بتصدر جامعة دمياط بفوزها على فريق جامعة طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى فريق جامعة سوهاج بهدفين مقابل لا شئ.

جدير بالذكر أن مُشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية جاءت في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتوسيع آفاقهم، وتنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (1)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (2)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (3)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (4)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (5)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (6)



جامعة دمياط تتصدر مجموعة كرة القدم الخماسى بمهرجان العلمين (7)