ثقافة الأقصر تناقش تاريخ مصر فى الثورات وتقدم أمسيات شعرية وورش للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تاريخ مصر في الثورات" ألقاها محمد محمد موضحا أهم الثورات واحداثها، وأهم الشخصيات التي ظهرت فيها، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية تدوير مخلفات البيئة نفذها حسن رفاعي.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "مكونات الحاسب الآلي "حاضرتها ايفون إيليا متحدثة عن مقدمة عن الحاسب الآلي، و مكوناته الأساسية والثانوية، واستمرت فعاليات الأنشطة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "بيت العيلة"، وأقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض انشاد ديني للمنشد عامر محمد بعنوان "الدنيا"، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة" تأليف د. كلير فهيم ألقاها على محمود.

وأعدت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "بسبسه والكلب زيزو" تأليف حنان نصار، سردتها منال عبد الرسول متناولة القصة تربية القطط في الريف وأهميتها للبيت والحقل، والأضرار التي تسببها الفئران للحقل والمنزل، وعدم التعرض لمخاطر بسبب العند وعدم الرضا، ونفذ قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حنان عبد الظاهر، وعرض مسرح عرائس قصة "الأسد الطماع" أداء نيرمين البير، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية دوري ثقافي ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة أدارتها وردة حسن، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية تظليل بقلم الرصاص نفذتها حجاجية خيري، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز.

ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أعد إجتماع نادي أدب الأقصر بقصر ثقافة الأقصر بحضور الشاعر الدكتور أحمد العراقي رئيس النادي، وأمسية شعرية يستضيف فيها نادي أدب نجع حمادي محافظة قنا، ومن شعراء نجع حمادي الشاعر عرفات الطاهر، عماد مهران، محمد إبراهيم، محمد عادل، وليد ثابت، محمد الدنقلاوي، كرم محمدين، محمود يس، خالد الشريف، محمد علي تركي، هارون حسن عبد الفتاح، وفاصل من والإنشاد الديني للمنشد يحيى بحر، وأدار الأمسية الشاعر مصطفى صبحي حضر الأمسية كوكبة من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي، كما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "خايف أقول أسمك"، وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة عن "ثورة يوليو" ألقاها شعبان شلبي موضحا أسباب الفساد والظلم ، وقام بها الضباط الأحرار، ومن نتائجها الإصلاح الزراعي.



توعية الأطفال فى فعاليات قصور الثقافة الصيفية



ثقافة الأقصر تناقش تاريخ مصر في الثورات والحاسب الآلى



جانب من المحاضرات الثقافية حول الأقصر



فعاليات أمسيات شعرية وورش متنوعة لدعم الأطفال