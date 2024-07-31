تسليم 68 كشك للأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع أسوان

أسوان- صلاح المسن

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان نجحت جمعية الأورمان فى تسليم (68) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، إلى الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان وذلك منذ بداية العمل إلى الآن.

ويأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأسر الأولى بالرعاية من أجل توفير فرص تضمن مصدر رزق وتأمين الدخل الكافى لهم والمشاركة فى المجتمع بشكل لائق وإنسانى .

وأكد محمد يوسف، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بأسوان، في تصريحات صحفية، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأف الأسر بأسوان وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة فى نمو الناتج القومى لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصرى .

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب فى بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بأسوان اطللس امام فرن سنابل.

واضاف بأن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

وأشاد، بالتعاون الوثيق مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.