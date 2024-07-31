تخصيص 5.3 مليون دولار لدعم آلاف اللاجئين السودانيين فى ليبيا

كتبت: هند المغربي

خصصت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزى للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ سودانى معرض للخطر ومجتمعاتهم المضيفة في ليبيا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا زاد بشكل كبير منذ بدء الصراع فى أبريل 2023 وسيدعم هذا التخصيص المساعدات العاجلة ويعزز الاستجابة الإنسانية، في حين يتم حشد المزيد من الموارد لافتا الي أن أكثر من 15 شهرا من الصراع أجبرت خُمس سكان السودان على الفرار، بمن فيهم أكثر من 2.1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة.

وأضاف المتحدث الأممي أن هذا التمويل جزء من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والتي تشمل الآن ليبيا وأوغندا، وتسعي إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع.

وشدد دوجاريك على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل سوى على 313 مليون دولار، أي 21% فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب.