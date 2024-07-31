تحرير 38 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة فى الغربية

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة فى الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، برئاسة مدير الإدارة المركزية ومديرى مديريات الصحة والتموين وسلامة الغذاء.

ومرت الحملة على قرى "شرشابة وكفر مخلص والسحيمية وكوبرى العشرة وشارع المحكمة والجمهورية والرحاب والشركسي"، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة زفتى، وتمكنت من تحرير 38 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فحررت مديرية التموين والتجارة الداخلية 8 محاضر غلق مخابز ونقص في الوزن وإنتاج خبز بمواصفات سيئة وغير صالح للاستهلاك، كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 10 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية المكبرة، والتى تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندى إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسى، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.