بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد للعام الجديد 28 سبتمبر المقبل

محمد صبحى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر.

رحب فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأزهر.

ونقل الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء المجلس على انعقاد اجتماع المجلس بمقر جامعة الأزهر.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا دور الأزهر الشريف ورسالته داخل مصر وخارجه، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف، تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذى عقده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة فى الفترة الماضية.

وقدم الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعم الجامعات للمحافظة فى جهود المشاركة المُجتمعية وتطوير الهوية البصرية لتطوير الطريق الدائرى، مؤكدًا أهمية التعاون المستقبلى لتحقيق رؤية مصر 2030.

واستمع المجلس إلى كلمة من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر حول أوجه التقدم التى شهدتها جامعة الأزهر فى كافة التخصصات، وشاهد المجلس فيلمًا تسجيليًا حول تطور أداء الجامعة فى كافة المجالات وتقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية.

قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تجديد ثقة القيادة السياسية فى سيادته، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور حسام عثمان لتعيين سيادته نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمى، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

وجه المجلس الشكر للدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى السابق، تقديرًا لجهود سيادته المتميزة فى النهوض بالبحث العلمى وتفعيل دور المراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المجتمع والارتقاء بتصنيفاتها على المستوى الدولي.

كما وجه المجلس الشكر والتقدير للسادة رؤساء الجامعات الذين تنتهى مدة خدمتهم اليوم الأربعاء 7/31 فى رئاسة جامعاتهم على ما قدموه من جهود مُتميزة فى الارتقاء بأداء جامعاتهم، والنهوض بدورها فى خدمة المجتمع المصرى، وتحقيق تقدم بارز فى التصنيفات الدولية وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وتمنى المجلس لسيادتهم التوفيق والسداد.

وأكد وزير التعليم العالى جاهزية مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التى تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعى الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكترونى بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التى يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمى للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بتصنيف US.NEWS الأمريكى فى نسخته الجديدة لعام 2024، كما تم إدراج 15 جامعة مصرية بتصنيف ليدن Leiden الهولندى فى نسخته الجديدة لعام 2024، وكذلك تم إدراج 51 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بتصنيف ويبومتركس العالمى للاستشهادات المرجعية بنسخته لشهر يوليو لعام 2024. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات فى تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمى فى المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية فى كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر يوليو، وجاء فى مُقدمتها افتتاح وزير التعليم العالى ووزير العمل ورشة عمل: "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"؛ لبحث آليات تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولى وذلك من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم التأكيد على أهمية تمويل مشروع "الشراكة من أجل التعليم" الذى يعُد من أكبر مشروعات التعليم العالى بالشراكة مع الوكالة، ويتم دعمه بمبلغ 85 مليون دولار، وهو ما يشير إلى حجم التعاون الكبير والدعم الهائل لأهداف دعم التعليم والبحث العلمى كجزء من دعم التنمية فى مصر، كما تم الإعلان عن قُرب طرح السيارة الكهربائية بالأسواق المصرية بنسبة مُكون محلى 60%، خاصة وأن العمل لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع كان أحد المشروعات البحثية التى عكفت الوزارة لتحويلها لمخرج حقيقى ويعد تنفيذها نتاج لجهود الوزارة فى ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

كما تم توقيع اتفاقية مُساهمين بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلى سيرا للخدمات التعليمية؛ بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة فى مصر، والتى تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة فى كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شُركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولى للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2؛ بهدف تعزيز الجهود التى تبذلها الدولة فى مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات فى هذا المجال الواعد والاسهام فى تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الأفريقية، فضلًا عن تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وترأس الدكتور أيمن عاشور فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيرى لدعم التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية" وشهد الاجتماع توقيع أضخم اتفاق إطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ لمنح درجات علمية مُزدوجة فى 15 تخصصًا علميًا وتتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذلك العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجانبين.

كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجامعة الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة المصرية الفنلندية للمنشآت والخدمات التعليمية، وذلك بغرض حصول الشركة على الترخيص بالانتفاع بمبنى خرسانى وقطعة أرض بمساحة إجمالية 20 فدانا من أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة "Tampere" الفنلندية.

وألقى الدكتور أيمن عاشور بيانًأ أمام مجلس النواب حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، واستعرض الوزير أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة التى تتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وترأس الوزير الاجتماع الأول للمجلس التنفيذى للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف وضع خطة عمل محددة لتنفيذ محاور ومبادئ الإستراتيجية؛ لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

وعقد وزير التعليم العالى اجتماعا مُوسعًا مع رؤساء مؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين الوزارة وأفرع الجامعات الأجنبية خلال الفترة القادمة، وكذلك عقد الوزير اجتماعا مع ممثلى وزارة التعليم العالى بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ لمناقشة مُستجدات ملف التعاون الدولى والشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية الكُبرى فى مختلف دول العالم، خاصة فى ظل وجود اهتمام مُتزايد بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى مصر.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المُتحدة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون فى وضع البرامج الدراسية البينية؛ للمُساهمة فى تعزيز مستوى الطلاب ودعم مستوى معارفهم فى تخصصاتهم وما يتصل بها من تخصصات قريبة ومؤثرة بها.

وشهد وزير التعليم العالى والسفير الإيطالى بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم رباعية مُشتركة بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والمعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة دانيللى الإيطالية، ومعهد دون بوسكو فى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى استضافته القاهرة تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية لتعزيز التعاون القائم بين الجامعتين؛ لتقديم شهادات مزدوجة بنظام (2+2) فى مجالات الهندسة الحيوية وعلوم الحاسب، وذلك بضم تخصصات جديدة تشمل الهندسة المدنية والهندسة البيئية والهندسة الكهربية والهندسة الصناعية، وكذلك شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث الإنجليزية؛ لتعزيز التعاون الأكاديمى والعلمى بين الجامعتين فى مجالات التعليمية والبحثية، والتعاون فى البرامج الأكاديمية المُشتركة.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعا مع مُمثلى تصنيف QS العالمي؛ لتبادل الأفكار مع رؤساء الجامعات المصرية؛ لتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف، كما تم تكريم رؤساء ومُمثلى الجامعات الـ15 الذين تم إدراجهم فى هذا التصنيف.

وعقد الوزير اجتماعا مُوسعًا مع نُخبة من شركاء بنك المعرفة المصرى من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المُتخصصة المُشاركين فى بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، وتمت مُناقشة سُبل التعاون المُشترك بين بنك المعرفة المصرى وشركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم.

وشارك الدكتور أيمن عاشور فى المُنتدى النووى الدولى الثانى للشباب "أوبنينسك الجديد 24"، وذلك من خلال كلمة ألقاها الوزير (عن بُعد) ضمن أعمال الجلسة العامة للمُنتدى حول "المهارات المستدامة من أجل انتقال عادل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة"، كما شهد الوزير الجلسة الختامية لاستوديو التصميم الدولى التى أقيمت بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، كما شهد الوزير فعاليات افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لكلية الطب جامعة القاهرة، فضلًا عن المُشاركة بكلمة مُسجلة فى حفل ختام فعاليات الأولمبياد السادس لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية 2024 بجامعة طنطا.

وشهد الدكتور أيمن عاشور عددًا من الفعاليات الطلابية التى تم تنظيمها لطلاب الجامعات المصرية الذين شاركوا فى مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك شهد الوزير حفل تخرج الدفعة الثامنة فى المسار العلمى (كلية علوم) والدفعة السابعة فى المسار الهندسى (كلية الهندسة)، من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2024.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمى والبحثى المُشترك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، والذى يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.