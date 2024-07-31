بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة، وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:

القسم العلمي:

المركز الأول الطالبة أماني سلطان محمود سيد أحمد معهد فتيات الدير بمجموع 645 درجة 23'99٪المركز الثاني الطالبة أمل سلطان محمود سيد أحمد معهد فتيات الدير بمجموع 641 درجة 62'98٪المركز الثالث الطالبة أروى نوبي جابر أحمد معهد فتيات الدير بمجموع 638 درجة 15'98٪المركز الرابع الطالبة الزهراء محمود سيد أحمد إبراهيم معهد فتيات الدير بمجموع 619 23'95٪المركز الرابع مكرر الطالبة نورهان فتحى سالم عبدالراضي معهد فتيات نجع الطويل بمجموع 619 درجة 23'95٪





وفي القسم الأدبي جاءت النتيجة كالتالي:

المركز الأول الطالبة غادة محمد عبدالراضي بخيت معهد فتيات البياضية بمجموع 542 درجة 3'86٪المركز الثاني الطالبة ريم عبدالواجد عبده كامل معهد فتيات نجع الطويل بمجموع 534 درجة 76'84٪المركز الثالث الطالبة أسماء محمد عبيد يوسف معهد فتيات المدامود بمجموع 530 درجة 13'84٪المركز الرابع الطالب عبدالرحمن منصور حفنى أحمد معهد بنين منشاة العماري بمجموع 520 درجة 54'82٪المركز الخامس الطالبة أسماء عاطف شحات فتح الله معهد فتيات نجع الطويل بمجموع 515 درجة 75'81٪المركز الخامس مكرر الطالبة شيماء ممدوح فتحى أحمد معهد فتيات المدامود بمجموع 515 درجة 75'81٪القسم الأدبي (كفيف)الطالب يحى صابر عبدالباسط محمد معهد بنين الشيخ محمد عبده الإسناوي بمجموع 472 درجة 92'74٪المركز الثاني الطالب محمود يوسف الصغير فهمى محمود معهد بنين طفنيس بمجموع 421 درجة 83'66٪المركز الثالث الطالب أحمد محمد النوبي على معهد بنين أرمنت الحيط بمجموع 417 درجة 19'66٪

وقد وجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل، وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين.



ومن جانبه، أشار محمد بكرى مدير إدارة الامتحانات، إلى أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من ظهر اليوم الأربعاء.