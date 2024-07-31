انطلاق فعاليات سباق الهجن بالعلمين فى يومه الثانى

العلمين - محمد حسين

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات سباق الهجن في العلمين لليوم الثاني على التوالي، ضمن الفعاليات الكبرى التي تُنظم بمناسبة ختام الموسم الرابع للسباقات، ويُنظم السباق الاتحاد المصري للهجن برعاية الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن.

يُعد السباق من أبرز فعاليات الهجن في الموسم، حيث يشارك فيه ما يقرب من 1600 مطية من الهجن، تمثل أفضل السلالات من مختلف محافظات مصر. تجري المنافسات في ميدان سباقات الهجن بقرية سيدي عبد الرحمن، الذي شهد تحضيرات واسعة لاستقبال هذا الحدث الكبير، وتوافد المشاركون من جميع أنحاء المحافظات ليظهروا مهاراتهم في هذا السباق التقليدي العريق.

يضم السباق 32 شوطًا، يتنافس فيها المشاركون على المراكز الأولى، مما يُعد فرصة كبيرة لهم لعرض أفضل أداء لديهم ومهاراتهم في تدريب وتطوير الهجن. كما يُعتبر الحدث تجسيدًا للتراث العربي الأصيل، حيث يجمع بين المتعة والتنافس وروح البطولة.

وبدأت الهجن الأصيلة منافساتها صباح أمس الثلاثاء. وأكد المستشار عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن الفعاليات تنظم بدعم من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، وأن السباق سجل مشاركة هجانة من كافة المحافظات، حيث بلغ عدد الهجن المسجلة نحو 1600 هجن. بدأت المنافسات يوم الثلاثاء لمدة يومين.

وأوضح الشيخ سلامة إبراهيم أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، أن السباق يتضمن 32 شوطًا، خصصت الأشواط حسب السن لكل جمل مشارك. شملت الانطلاقة 10 أشواط، والفترة المسائية 9 أشواط، واليوم الثاني 9 أشواط خلال الفترة الصباحية و4 أشواط في الفترة المسائية.



تشرف لجنة فنية من الاتحاد الإماراتي للهجن على السباق بميدان سباقات الهجن بالعلمين. وبدأت الاستعدادات للسباق قبل أسبوع، من خلال إعلان الاتحاد المصري للهجن فتح باب المشاركة للهجانة، واستقبل الميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، القاهرة، والجيزة.



رافق الهجانة في رحلة الوصول لميدان سباق الهجن بالعلمين ملاكها ومدربوها والقائمون على خدمتها، حيث نصب الجميع الخيام حول منطقة السباق وأخضعوا هجنهم المشاركة لتدريبات ورعاية غذائية وبيطرية استعدادًا للتنافس.



انطلاق-فعاليات-سباق-الهجن



انطلاق-فعاليات-سباق-الهجن-في-العلمين-ليومه-الثاني



سباق-الهجن



سباق-الهجن-في-العلمين