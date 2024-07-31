اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المركز الجامعي للتطوير بجامعة دمنهور يعقد أولى اختبارات تحديد المستوى للبدء في دورات اللغة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:29 م
المركز الجامعي للتطوير بجامعة دمنهور يعقد أولى اختبارات تحديد المستوى للبدء في دورات اللغة اختبار تحديد المستوى كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

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عقد المركز الجامعي للتطوير المهني أولى اختبارات تحديد المستوى بمقر كلية الطب البيطري تمهيدا للبدء في دورات اللغة الإنجليزية المقدمة من المركز والمزمع عقدها سبتمبر القادم، حيث قام بآداء الاختبار (٣٠٠) طالب من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور / أحمد هلال - مدير المركز أن هذا الامتحان يعقد بهدف تحديد مستوى المتقدمين في اللغة الإنجليزية ومعرفة نقاط القوة والضعف التي يجب عليهم العمل عليها من أجل نيل الكثير من الفرص التعليمية والمهنية، وذلك تمهيدا لتقسيم المتدربين إلى مستويات ومن ثم تعقد الدورات التدريبية المقدمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تبعا لكل مستوى.

جدير بالذكر أن المركز الجامعي للتطوير المهني قد أعلن في وقت سابق عن حزمة من البرامج التدريبية التي تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب ليتمكن من  التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل، وكذا تعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء فى بيئة العمل.

اختبارات تحديد المستوى بمقر كلية الطب البيطري
اختبارات تحديد المستوى بمقر كلية الطب البيطري

 

اختبارات تحديد المستوى فى كلية الطب البيطرى
اختبارات تحديد المستوى فى كلية الطب البيطرى

 

اختبارات تحديد المستوى
اختبارات تحديد المستوى

 

المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور
المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور

 

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

 

جانب اختبارات تحديد المستوى بمقر كلية الطب البيطري
جانب اختبارات تحديد المستوى بمقر كلية الطب البيطري

 

كلية الطب جامعة دمنهور
كلية الطب جامعة دمنهور

 

 







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