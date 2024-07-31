اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ 36 على رهبنة البابا تواضروس

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:14 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ 36 على رهبنة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الأربعاء بالعيد الـ 36 من رهبنة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى يوم 31 يوليو 1988م بيد البابا شنودة الثالث باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوى، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكان البابا تواضروس الثاني يحمل اسم علماني قبل الرهبنة، وهو وجيه صبحي باقي سليمان من مواليد المنصورة، وحصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية في عام 1975 بكالوريوس الكلية الإكليريكية وزمالة الصحة العالمية بإنجلترا في عام 1985.

 

وتمت طقوس رهبنته في عام 1988 في دير الأنبا بيشوى أحد أديرة وادي النطرون، وتمت رسامته أسقفا عاما في 15 يونيه 1997، بيد قداسة البابا الراحل شنوده الثالث .

 

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رهبنه البابا تواضروس




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