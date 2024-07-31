العاشرة على الثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 5 ساعات يوميا وأتمنى طب الأسنان

الإسماعيلية-صبرى غانم

قالت مريم أحمد طه محمد طه، الحاصلة على المركز العاشر مكرر فى الشهادة الثانوية الأزهرية والطالبة بمعهد فتيات آل نوح النموذجى، بالإسماعيلية أن ترتيبها بين أشقائها هو الثالث حيث أن شقيقها الأكبر عمر طالب بكلية الهندسة وشقيقتها الثانية هى فاطمة طالبة أيضا فى كلية الهندسة.

وأضافت مريم طه، لـ"اليوم السابع" لأنها كانت تذاكر 5 ساعات يوميا وتتمنى الالتحاق بكلية طب الفم والأسنان لأنها تحب هذه الكلية وتتمنى أن تصبح طبيبة مشهورة فى طب الأسنان، مؤكدة أن والدها يعمل مهندس بالسعودية ووالدتها تعمل مدرسة .

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فضيلة الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50%، وجاءت نسبة النجاح فى القسم العلمى 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح فى القسم الأدبى 42.06%.‏

وأعلن فضيلة وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز الإعلامى للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمى والأدبى، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

وقد أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات ‏‏الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم فى ‏‏هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ‏‏ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسى حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى فى شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنأ شيخ الأزهر أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود ‏لتحفيز ‏ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا ‏للطلاب ‏مزيدًا من التفوق فى المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفى مجتمعاتهم، وأن ينشروا ‏العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد فى المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب ‏التقدم ‏والنجاح.‏



ومن جانبه تقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالتهنئة للطالبة مريم أحمد طه محمد طه، معهد فتيات آل نوح النموذجى، بمناسبة حصولها على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%)، متمنيا لها ولجميع الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح.