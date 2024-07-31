"الصرف الصحى بالإسكندرية" يتفقد سير العمل بمحطات معالجة العامرية

الأسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجولة لتفقد سير العمل بمحطة معالجة العامرية والتي تعمل بطاقة استيعابية 100 الف م3/يوم وجاري زيادة قدرتها الاستيعابية في المرحلة الثانية الجاري نهوها لتصبح 200 الف م3/يوم.

ومحطة معالجة اسكان مبارك التي تعمل بطاقة استيعابية 15الف م3/يوم

كما تفقد بصحبة المهندس صلاح سالم مدير منطقة مرغم الصناعية 2 اعمال ربط محطة معالجة الصناعات البلاستيكية "المنطقة الصناعية مرغم2" بطاقة 600م3/يوم.



وأكد "نافع" علي دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

كما أشار الي أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وأوضح أن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة.



