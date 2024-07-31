السجن 5 سنوات لمتهمين لحيازتهما 5 بنادق خرطوش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من " ا.ال.ا" و" م.ج.ا" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطه والمصاريف الجنائية ، لاتهامهم في تجارة واستيراد وتصنيع اسلحه نارية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 783 لسنة 2024جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط المتهمان وبحوزتهما اسلحه ناريه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم الأول "ا.ال.ا" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تردده بدائرة قسم كرموز فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب الإنتقال إلي مكان تواجد المتهم الأول ، ابصرت القوة المتهم الثانى" م.ج.ا" حائزا حقيبة يقوم بتسليمها منه فأسرعت القوة بضبطهما وانتزاع الحقيبة وبفضها تبين بداخلها عدد 5 بنادق خرطوش وعدد 75 طلقة خرطوش، وبمواجهتنم بما أقر عنه الضبط والتفتيش ،اقر الاول بإحرازه وحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار ويعاونه المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.



