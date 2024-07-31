الديمقراطيون يعقدون مؤتمرا افتراضيا لترشيح كامالا هاريس رسميا لرئاسة أمريكا

كتبت : نهال أبو السعود

قالت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، هى المرشحة الوحيدة للبيت الأبيض التى تأهلت للتنافس على ترشيح الحزب الديمقراطى للرئاسة.

قالت اسوشيتد برس إنه رغم عدم إشارة أي ديمقراطي كبير آخر إلى أى خطط لتحدي هاريس، فإن إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية يمهد الطريق رسميًا لنائبة الرئيس للسعي للحصول على ترشيح حزبها دون منافسة، بعد تسعة أيام فقط من انسحاب بايدن من السباق.

وستواجه هاريس الآن تصويتًا من قبل مندوبي المؤتمر الوطني للحزب، الذين سيصدقون رسميًا على المرشح في إجراء تصويت جديد عبر الإنترنت تبناه الحزب الأسبوع الماضي، وذكر البيان أن التصويت سيبدأ يوم الخميس وينتهي في 5 أغسطس وسيتم احتساب الأصوات لأي شخص آخر غير هاريس على أنها "حاضرة للترشح".

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس، كانت هاريس الخيار الأول لمندوبي المؤتمر لتحل محل بايدن كحامل لواء الحزب ومواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في تصويت نوفمبر.

وبموجب قواعد الحزب الديمقراطي، يتأهل المرشح للتنافس على الترشيح من خلال تقديم إعلان موثق بالترشح، وتلبية المتطلبات القانونية ليكون رئيسًا وتأمين التوقيعات الإلكترونية لما لا يقل عن 300 مندوب، مع عدم احتساب أكثر من 50 توقيعًا من أي وفد واحد ضمن الحد الأدنى البالغ 300. وأعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية أن 3923 مندوبًا تقدموا بطلب لترشيح هاريس.

وعلى الرغم من التصويت المبكر لاختيار مرشح، سيظل المندوبون يجتمعون كما هو مخطط له في أواخر أغسطس في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو حيث سيعقد الحزب تصويت احتفالي بالنداء على الأسماء على مستوى الولاية يليه خطابات قبول من هاريس ونائبها الذي سيتم اختياره قريبا.

وقال البيان إن المندوبين التلقائيين، والمعروفين أيضًا باسم "المندوبين الفائقين"، سيسمح لهم بالتصويت في الاقتراع الأول لأن المندوبين العاديين كانوا بأغلبية ساحقة لصالح هاريس. ويشمل المندوبون التلقائيون أعضاء الكونجرس الديمقراطيين وقيادة الحزب، ولم يتعهدوا بدعم أي مرشح حتى قبل انسحاب بايدن.