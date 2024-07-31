الخارجية الأمريكية تتهم الصين بـ"تغيير سياق الصراع في أوكرانيا"

وكالات

اتهم نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل الصين بـ"تغيير سياق الصراع في أوكرانيا" بسبب دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقال كامبل: "أشارك قلقي الشديد من أن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية لم يغير سياق الصراع في أوكرانيا فحسب. بل سيكون هذا تحديا أمنيا طويل الأمد لمنطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ".

وأكد أن "القلق يتزايد" في أوروبا بشأن "الخطوات الاستفزازية العميقة التي تتخذها الصين والتي تهدف إلى دعم الآلة العسكرية الروسية".

وأضاف أن بلاده تعمل بنشاط على إقناع أوروبا باتخاذ إجراءات مشتركة ضد روسيا والصين في هذا المجال. مشيرا إلى أن "الناتو" يشعر بالقلق إزاء تصرفات بكين.

وتجدر الإشارة إلى أن بكين نفت مرارا ما تروج له الإدارة الأمريكية بشأن المزاعم حول تقديم الصين الدعم العسكري لروسيا.

كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وقت سابق خلال لقائه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بكين بتعزيز الحوار السلمي بشأن أوكرانيا، وطالب واشنطن بالتوقف عن تطبيق عقوبات أحادية.