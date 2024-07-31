التحالف الوطنى يطلق مبادرة لدعم الصناعات الهندسية بالبحيرة بشعار صنع فى مصر

البحيرة - ناصر جودة

تحت شعار "صنع فى مصر"، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة لدعم الصناعة المحلية والتمكين الاقتصادى بالبحيرة.

وتستهدف المبادرة تنمية مهارات العاملين فى المجال الصناعي ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية بالاضافة الى إكتساب الخبرات العملية .

وقام وفد من التحالف الوطنى برئاسة النائبة البرلمانية نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني بزيارة أول مصنع لانتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والالات الزراعية، وذلك لتفقد خطوط الانتاج ومناقشة سبل الدعم اللازم الى جانب تنفيذ برنامج التعاون لتدريب عدد من اعضاء التحالف فى مجال الصناعات الهندسية.

من جانبها أكدت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي التى أطلقها التحالف الوطنى لدعم الصناعة المصرية وتنمية مهارات العاملين بها.

وأضافت أنه رغم التحديات الإقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن رجال الصناعة يقفون كتف بكتف مع الدولة المصرية.

فيما أعرب ممدوح وليام صاحب مصنع لوتيان للصناعات الهندسية بالبحيرة عن شكره العميق للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، وذلك لدعمه الكبير للصناعة المصرية والقائمين عليها، مضيفا ان هذا المصنع هو أول مشروع متكامل من نوعه للصناعات الهندسية وإنتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والآلات الزراعية ، وذلك بالتعاون مع الشركات الصينية العالمية ، وإن هناك خطة طموحه لتكون كافة المنتجات الصناعية مصرية بالكامل.

وأوضح وليام إنه تم الاتفاق مع التحالف الوطنى للعمل الاهلى على تدريب المتطوعين من الشباب فى مجال الصناعات الهندسية وذلك لتطوين هذه الصناعة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.



التحالف الوطنى بالبحيرة



التحالف الوطنى



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مبادرة لدعم الصناعات الهندسية بالبحيرة