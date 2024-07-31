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البنك الفيدرالى الأميركى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:08 م
البنك الفيدرالى الأميركى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى
كتب - إسلام سعيد

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 31 يوليو 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق، وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.

وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة.

ويتأثر معدل الفائدة الأمريكية بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للمجلس الفيدرالي الأميركي هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.







جيروم باول

اسعار الفائدة

الفائدة الأمريكية

اسعار الفائدة الأمريكية

اسعار الفائدة الامريكية الحالية

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