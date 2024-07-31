اليوم السابع
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية علي جنوب لبنان

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:48 ص
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية علي جنوب لبنان غارة
كتبت: هند المغربي

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أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين.

وقال ستيفان دوجاريك أن المتحدث باسم الأمم المتحدة: بينما ننتظر المزيد من التوضيح بشأن الملابسات، نحث الأطراف، مرة أخرى، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وندعو جميع المعنيين إلى تجنب أي تصعيد آخر.

ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى ضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والالتزام، على وجه السرعة، بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.

من جانبها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي تبنته إسرائيل على الضواحي الجنوبية لبيروت وقالت المنسقة الخاصة في بيان إنها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف الرئيسية المعنية من أجل أن يسود الهدوء.


 







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غارات




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