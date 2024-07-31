استمرار فعاليات فرع ثقافة أسوان ضمن برنامج "ثقافتنا فى إجازاتنا"

أسوان – عبد الله صلاح

واصل قصر ثقافة أسوان تنفيذ برنامج "ثقافتنا فى إجازاتنا" استمرارا لفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفى إطار برنامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات مسابقة فورية نفذتها هويدا عبد العال أمينة مكتبة الطفل، وأقيمت ورشة حكى وعرض مسرح عرائس للأطفال عن "الأمانة" موسى محمد، أشار إلى الأمانة وهى صفة جميلة يجيب أن يتميز بها الشخص، وهى من بالأخلاق الكريمة، ويتميز من يتحلى بها بحب الناس لهم، وتزيد من درجة الثقة لديه ولدى من يتعاملون معه.

وفى سياق الأنشطة المقدمة بفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى أطفال بقيادة منال مجدى على مسرح قصر ثقافة السباعية مجموعة من الابتهالات منها على باب طه شددنا الرحال، مرحبا يا مرحبا جد الحسين، قمرون، عزى أنت يا رسول الله.

واستمرارا للفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة توشكى محاضرة "النوبة أرض التراث والعطاء" ألقها حسن عطا الله بكالوريوس خدمة اجتماعية، أشار إلى أن جذور حضارة النوبة ترجع إلى عشرة آلاف سنة، وكان القدماء المصريون يسمون النوبة "أرض الأقواس" نسبة لمهارة أهلها فى الرماية، وقد ازدهرت فيها ممالك حضارية كبرى، امتد نفوذ بعضها على وادى النيل حتى البحر المتوسط شمالا، وكان أهل النوبة هم خط الدفاع الأول لحماية حدود مصر الجنوبية على مر التاريخ، حيث يذخر تاريخ النوبة.



أنشطة ثقافية فى الأجازة



ثقافتنا فى أجازاتنا



جانب من العروض الفنية



جانب من فاعليات البرنامج