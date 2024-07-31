استطلاع يكشف تدنى تأييد الأمريكيين للمحكمة العليا إلى مستوى تاريخى

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كشف استطلاع جديد للرأي تدني نسبة تأييد المحكمة الأمريكية العليا إلى مستوى تاريخي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إن نسبة تأييد المحكمة العليا الأمريكية لا تزال منخفضة للغاية، إذ أعرب 43% من الأمريكيين عن رضاهم عن الطريقة التي تؤدي بها المحكمة مهامها، وهي نسبة منخفضة للغاية، بينما أعرب 52% عن عدم رضاهم، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

وأشار الاستطلاع إلى وجود فجوة كبيرة بين نسبة تأييد الديمقراطيين والجمهوريين للمحكمة العليا، فقد بلغت نسبة مؤيدي المحكمة من الجمهوريين 66% مقابل 15% فقط من الديمقراطيين و44% من المستقلين.

ولفت القائمون على الاستطلاع إلى أن الفجوة الحالية البالغة 51 نقطة مئوية بين الجمهوريين والديمقراطيين هي من بين أكبر الفجوات في تاريخ استطلاعات مؤسسة جالوب.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الاثنين تأييده لتغييرات شاملة في المحكمة العليا، داعيا إلى تحديد مدة ولاية القضاة بـ 18 عاما واعتماد قانون أخلاقي ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.

كما يدافع بايدن عن تعديل دستوري من شأنه أن يحظر الحصانة الشاملة للرؤساء، وذلك بعد قرار المحكمة العليا القاضي بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية.