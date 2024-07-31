إعلام فلسطينى: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ165 منذ بدء الحرب على غزة

رامى محيى الدين

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.