إثارة وسرعة.. الهجن المصرية تسابق الريح فى سباق العلمين.. صور

العلمين - محمد حسين

شهد ميدان سباقات الهجن في العلمين أجواءً مثيرة وجذابة، حيث توافد جمهور غفير من محبي رياضة الهجن من مختلف محافظات مصر لمتابعة هذا الحدث البارز.



لليوم الثاني على التوالي، تُنظم الفعاليات تحت إشراف الاتحاد المصري للهجن وبرعاية الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن.



يشهد السباق مشاركة ما يقرب من 1600 مطية تمثل أفضل السلالات من كافة أنحاء المحافظات مما يجعله من أبرز فعاليات الموسم.



أظهر ملاك الهجن مهارات وإمكانات هجنهم في السباق وهي تجري بسرعة عالية، حيث تتنافس كل مطية في أشواط متعددة أمام جمهور متحمس يتطلع لرؤية من سيتوج بالمركز الأول.



تجري المنافسات في ميدان سباقات الهجن بقرية سيدي عبد الرحمن، الذي شهد تحضيرات مكثفة لاستقبال الحدث الكبير، ويضم السباق 32 شوطًا، تتوزع على فترتين: الصباحية والمسائية، مع تخصيص الأشواط حسب سن كل جمل مشارك.



المستشار عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أكد أن السباق يحظى بدعم الاتحاد الإماراتي وأن عدد الهجن المسجلة بلغ حوالي 1600. وأشار الشيخ سلامة إبراهيم أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات، إلى أن الأشواط تشمل 10 في الفترة الصباحية، و9 في المسائية، و9 أخرى في اليوم الثاني مع 4 أشواط مسائية.



بدأت الاستعدادات للسباق قبل أسبوع، حيث أعلن الاتحاد المصري للهجن عن فتح باب المشاركة، وتوافد الهجانة من مختلف المحافظات، بما في ذلك شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، القاهرة، والجيزة.



رافق الهجانة في رحلة وصولهم إلى العلمين ملاكهم ومدربوهم، الذين أعدوا خيامًا حول منطقة السباق وقدموا الرعاية اللازمة لتدريباتهم وتحضيرهم بشكل مثالي للتنافس في هذا الحدث الكبير.



الهجن-المشاركة-بالسباق



انطلاق-فعاليات-سباق-الهجن



انطلاق-فعاليات-سباق-الهجن-في-العلمين-ليومه-الثاني



سباقات-الهجن-(1)



سباقات-الهجن-(2)



سباقات-الهجن



سباقات-الهجن-بالعلمين



سباق-الهجن-في-العلمين



فعاليات-سباق-الهجن-في-العلمين-ليومه-الثاني