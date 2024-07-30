نائب محافظ الفيوم يتفقد العمل بالمركز التكنولوجى وتلقى طلبات التصالح بطامية

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً للمواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله عدد 10 شكاوى لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قام نائب المحافظ، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، للاطمئنان على سير العمل بالمركز ومتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح، كما عقد نائب المحافظ، لقاءً مع العاملين القائمين على ملف التصالح، من الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ولجان البت، للتأكيد على تسريع وتيرة العمل بملف التصالح، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية.