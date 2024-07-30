معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعى لشقة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة، لتركيب عداد مياه فرعى لشقة، إذ تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

يتضمن دليل خدمات مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، خطوات وإجراءات توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وتركيب عداد مياه فرعى لشقة، وغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية.

وفيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب تركيب عداد مياه فرعى لشقة:

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

-إيصال المياه الخاص بالعقار.

-حضور مالك الشقة شخصيًا.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قنوات محددة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.