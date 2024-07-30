اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 06:07 م
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مصرع شخصين فى حادث سير بطريق نصر النوبة فى أسوان

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 05:42 م
مصرع شخصين فى حادث سير بطريق نصر النوبة فى أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد اليوم طريق نصر النوبة شمال شرق محافظة أسوان، حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، وهو ما أسفر عن مصرع شخصين، تم التعامل مع الحادث، ونقل الجثث إلى المشرحة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل على طريق "مصمص - نصر النوبة"، وأن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتى إسعاف، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي، وتبين وفاة شخصين، هم محمد عبد الدايم 23 سنة، حسين محمود سعيد 25 سنة، أثناء محاولة نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، تم نقله إلى مشرحة دراو تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







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